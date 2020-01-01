Tokenomika ICECREAM (ICECREAM) Odkryj kluczowe informacje o ICECREAM (ICECREAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ICECREAM (ICECREAM) IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X. IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X. Oficjalna strona internetowa: https://www.kol4u.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4 Kup ICECREAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ICECREAM (ICECREAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ICECREAM (ICECREAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M Historyczne maksimum: $ 0.02367 $ 0.02367 $ 0.02367 Historyczne minimum: $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 Aktualna cena: $ 0.01592 $ 0.01592 $ 0.01592 Dowiedz się więcej o cenie ICECREAM (ICECREAM)

Tokenomika ICECREAM (ICECREAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ICECREAM (ICECREAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICECREAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICECREAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICECREAM tokenomikę, poznaj cenę tokena ICECREAMna żywo!

Historia ceny ICECREAM (ICECREAM) Analiza historii ceny ICECREAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ICECREAM już teraz!

