Informacje o ICB Network (ICBX) ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://www.icb.network/ Biała księga: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Block Explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Kup ICBX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ICB Network (ICBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ICB Network (ICBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.87M $ 20.87M $ 20.87M Historyczne maksimum: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Historyczne minimum: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Aktualna cena: $ 0.0002087 $ 0.0002087 $ 0.0002087 Dowiedz się więcej o cenie ICB Network (ICBX)

Tokenomika ICB Network (ICBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ICB Network (ICBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICBX tokenomikę, poznaj cenę tokena ICBXna żywo!

Jak kupić ICBX Chcesz dodać ICB Network (ICBX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ICBX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ICBX na MEXC już teraz!

Historia ceny ICB Network (ICBX) Analiza historii ceny ICBX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ICBX już teraz!

Prognoza ceny ICBX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICBX? Nasza strona z prognozami cen ICBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICBX już teraz!

