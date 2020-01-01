Tokenomika HyperCycle (HYPC) Odkryj kluczowe informacje o HyperCycle (HYPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HyperCycle (HYPC) HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. Oficjalna strona internetowa: https://www.hypercycle.ai/ Biała księga: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Kup HYPC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HyperCycle (HYPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HyperCycle (HYPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Całkowita podaż: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Podaż w obiegu: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.50M $ 56.50M $ 56.50M Historyczne maksimum: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Historyczne minimum: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Aktualna cena: $ 0.02631 $ 0.02631 $ 0.02631 Dowiedz się więcej o cenie HyperCycle (HYPC)

Tokenomika HyperCycle (HYPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HyperCycle (HYPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYPC tokenomikę, poznaj cenę tokena HYPCna żywo!

