Informacje o Hatom (HTM) Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Oficjalna strona internetowa: http://hatom.com/ Biała księga: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Kup HTM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hatom (HTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hatom (HTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M Historyczne maksimum: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Historyczne minimum: $ 0.0654704933064932 $ 0.0654704933064932 $ 0.0654704933064932 Aktualna cena: $ 0.0659 $ 0.0659 $ 0.0659 Dowiedz się więcej o cenie Hatom (HTM)

Tokenomika Hatom (HTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hatom (HTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHTM tokenomikę, poznaj cenę tokena HTMna żywo!

Jak kupić HTM Chcesz dodać Hatom (HTM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HTM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HTM na MEXC już teraz!

Historia ceny Hatom (HTM) Analiza historii ceny HTM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HTM już teraz!

Prognoza ceny HTM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HTM? Nasza strona z prognozami cen HTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HTM już teraz!

