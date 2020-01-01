Tokenomika Holo Token (HOT) Odkryj kluczowe informacje o Holo Token (HOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Oficjalna strona internetowa: https://holochain.org/ Biała księga: https://holo.host/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Kup HOT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Holo Token (HOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Holo Token (HOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.20M $ 149.20M $ 149.20M Całkowita podaż: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Podaż w obiegu: $ 175.04B $ 175.04B $ 175.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 151.40M $ 151.40M $ 151.40M Historyczne maksimum: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Historyczne minimum: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Aktualna cena: $ 0.0008524 $ 0.0008524 $ 0.0008524 Dowiedz się więcej o cenie Holo Token (HOT)

Tokenomika Holo Token (HOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Holo Token (HOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOT tokenomikę, poznaj cenę tokena HOTna żywo!

Jak kupić HOT Chcesz dodać Holo Token (HOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOT na MEXC już teraz!

Historia ceny Holo Token (HOT) Analiza historii ceny HOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOT już teraz!

Prognoza ceny HOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOT? Nasza strona z prognozami cen HOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!