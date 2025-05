HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

NazwaHOT

PozycjaNo.251

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu174,999,109,483.8257

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż177,619,433,541.14133

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03156761,2021-04-05

Najniższa cena0.000218929983954,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

