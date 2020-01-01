Tokenomika Hosico cat (HOSICO) Odkryj kluczowe informacje o Hosico cat (HOSICO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hosico cat (HOSICO) A cat meme token on SOLANA. A cat meme token on SOLANA. Oficjalna strona internetowa: https://www.hosico.cat/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Kup HOSICO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hosico cat (HOSICO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hosico cat (HOSICO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Historyczne maksimum: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Historyczne minimum: $ 0.007803066062145181 $ 0.007803066062145181 $ 0.007803066062145181 Aktualna cena: $ 0.00836 $ 0.00836 $ 0.00836 Dowiedz się więcej o cenie Hosico cat (HOSICO)

Tokenomika Hosico cat (HOSICO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hosico cat (HOSICO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOSICO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOSICO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOSICO tokenomikę, poznaj cenę tokena HOSICOna żywo!

Jak kupić HOSICO Chcesz dodać Hosico cat (HOSICO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOSICO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOSICO na MEXC już teraz!

Historia ceny Hosico cat (HOSICO) Analiza historii ceny HOSICO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOSICO już teraz!

Prognoza ceny HOSICO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOSICO? Nasza strona z prognozami cen HOSICO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOSICO już teraz!

