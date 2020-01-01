Tokenomika HOP (HOP) Odkryj kluczowe informacje o HOP (HOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup's challenge period. Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup's challenge period. Oficjalna strona internetowa: https://hop.exchange/ Biała księga: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc

Tokenomika i analiza cenowa HOP (HOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HOP (HOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Historyczne maksimum: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Historyczne minimum: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 Aktualna cena: $ 0.006345 $ 0.006345 $ 0.006345 Dowiedz się więcej o cenie HOP (HOP)

Tokenomika HOP (HOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HOP (HOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOP tokenomikę, poznaj cenę tokena HOPna żywo!

Jak kupić HOP Chcesz dodać HOP (HOP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny HOP (HOP) Analiza historii ceny HOP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOP już teraz!

Prognoza ceny HOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOP? Nasza strona z prognozami cen HOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOP już teraz!

