Informacje o Hooked Protocol (HOOK) Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Oficjalna strona internetowa: https://hooked.io/ Biała księga: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Kup HOOK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hooked Protocol (HOOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hooked Protocol (HOOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.71M $ 25.71M $ 25.71M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 259.75M $ 259.75M $ 259.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Historyczne maksimum: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Historyczne minimum: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Aktualna cena: $ 0.09898 $ 0.09898 $ 0.09898 Dowiedz się więcej o cenie Hooked Protocol (HOOK)

Tokenomika Hooked Protocol (HOOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hooked Protocol (HOOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOOK tokenomikę, poznaj cenę tokena HOOKna żywo!

Jak kupić HOOK Chcesz dodać Hooked Protocol (HOOK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOOK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOOK na MEXC już teraz!

Historia ceny Hooked Protocol (HOOK) Analiza historii ceny HOOK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOOK już teraz!

Prognoza ceny HOOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOOK? Nasza strona z prognozami cen HOOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOOK już teraz!

