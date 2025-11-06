GiełdaDEX+
Aktualna cena Robinhood Markets to 139.19 USD. Śledź aktualizacje cen HOODON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOODON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HOODON

Informacje o cenie HOODON

Czym jest HOODON

Oficjalna strona internetowa HOODON

Tokenomika HOODON

Prognoza cen HOODON

Historia HOODON

Przewodnik zakupowy HOODON

Przelicznik HOODON-fiat

HOODON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Robinhood Markets

Cena Robinhood Markets(HOODON)

Aktualna cena 1 HOODON do USD:

$139.19
$139.19
-0.75%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Robinhood Markets (HOODON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 132.14
$ 132.14
Minimum 24h
$ 144.65
$ 144.65
Maksimum 24h

$ 132.14
$ 132.14

$ 144.65
$ 144.65

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952

-0.34%

-0.75%

-3.79%

-3.79%

Aktualna cena Robinhood Markets (HOODON) wynosi $ 139.19. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOODON wahał się między $ 132.14 a $ 144.65, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOODON w historii to $ 152.93948357313678, a najniższy to $ 96.19355397433952.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOODON zmieniły się o -0.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -3.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robinhood Markets (HOODON)

No.2525

$ 451.62K
$ 451.62K

$ 60.57K
$ 60.57K

$ 451.62K
$ 451.62K

3.24K
3.24K

3,244.65070341
3,244.65070341

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Robinhood Markets wynosi $ 451.62K, przy $ 60.57K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOODON w obiegu wynosi 3.24K, przy całkowitej podaży 3244.65070341. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 451.62K.

Historia ceny Robinhood Markets (HOODON) – USD

Śledź zmiany ceny Robinhood Markets dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.0518-0.75%
30 Dni$ -5.76-3.98%
60 dni$ +31.51+29.26%
90 dni$ +59.19+73.98%
Dzisiejsza zmiana ceny Robinhood Markets

DziśHOODON odnotował zmianę $ -1.0518 (-0.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Robinhood Markets

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -5.76 (-3.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Robinhood Markets

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HOODON o $ +31.51(+29.26%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Robinhood Markets

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +59.19 (+73.98%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Robinhood Markets (HOODON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Robinhood Markets.

Co to jest Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Robinhood Markets. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HOODON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Robinhood Markets na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Robinhood Markets będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Robinhood Markets (w USD)

Jaka będzie wartość Robinhood Markets (HOODON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Robinhood Markets (HOODON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Robinhood Markets.

Sprawdź teraz prognozę ceny Robinhood Markets!

Tokenomika Robinhood Markets (HOODON)

Zrozumienie tokenomiki Robinhood Markets (HOODON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOODONjuż teraz!

Jak kupić Robinhood Markets (HOODON)

Szukasz jak kupić Robinhood Markets? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Robinhood Markets na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Robinhood Markets

Aby lepiej zrozumieć Robinhood Markets, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Robinhood Markets
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Robinhood Markets

Jaka jest dziś wartość Robinhood Markets (HOODON)?
Aktualna cena HOODON w USD wynosi 139.19USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOODON do USD?
Aktualna cena HOODON w USD wynosi $ 139.19. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robinhood Markets?
Kapitalizacja rynkowa dla HOODON wynosi $ 451.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOODON w obiegu?
W obiegu HOODON znajduje się 3.24K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOODON?
HOODON osiąga ATH w wysokości 152.93948357313678 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOODON?
HOODON zaliczył cenę ATL w wysokości 96.19355397433952 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOODON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOODON wynosi $ 60.57K USD.
Czy w tym roku HOODON pójdzie wyżej?
HOODON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOODON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Robinhood Markets (HOODON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator HOODON do USD

Kwota

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 139.19 USD

Handluj HOODON

HOODON/USDT
$139.19
$139.19
-0.69%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,389.75

$3,398.75

$160.93

$1.0000

$1,477.41

$103,389.75

$3,398.75

$160.93

$2.3373

$1.0563

$0.00000

$0.00000

$0.03629

$0.00433

$0.00664

$0.000011000

$0.0000000667

$0.2020

$1.4268

$0.01850

