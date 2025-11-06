Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Robinhood Markets na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HOODON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.



Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Robinhood Markets % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $140.42 $140.42 $140.42 +0.12% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Robinhood Markets na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Robinhood Markets może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 140.42. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Robinhood Markets może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 147.441. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOODON na 2027 rok wyniesie $ 154.8130 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOODON na 2028 rok wyniesie $ 162.5537 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOODON w 2029 roku wyniesie $ 170.6813 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOODON w 2030 roku wyniesie $ 179.2154 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Robinhood Markets może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 291.9230. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Robinhood Markets może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 475.5119. Rok Cena Wzrost 2025 $ 140.42 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 140.9970 0.41% Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na dziś Przewidywana cena dla HOODON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $140.42 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Robinhood Markets (HOODON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HOODON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $140.4392 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Robinhood Markets (HOODON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HOODON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $140.5546 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Robinhood Markets (HOODON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HOODON wynosi $140.9970 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Robinhood Markets Aktualna cena $ 140.42$ 140.42 $ 140.42 Zmiana ceny (24H) +0.12% Kapitalizacja rynkowa $ 443.78K$ 443.78K $ 443.78K Podaż w obiegu 3.16K 3.16K 3.16K Wolumen (24H) $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HOODON to $ 140.42. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.12%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.60K. Ponadto HOODON ma podaż w obiegu wynoszącą 3.16K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 443.78K. Zobacz na żywo cenę HOODON

Jak kupić Robinhood Markets (HOODON) Próbujesz kupić HOODON? Teraz możesz kupować HOODON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Robinhood Markets i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić HOODON teraz

Historyczna cena Robinhood Markets Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Robinhood Markets, cena Robinhood Markets wynosi 140.39USD. Podaż w obiegu Robinhood Markets (HOODON) wynosi 0.00 HOODON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $443.78K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 4.6599 $ 144.65 $ 135.15

7 D -0.02% $ -3.7900 $ 151.44 $ 131.87

30 Dni -0.03% $ -5.4700 $ 153.46 $ 121.23 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Robinhood Markets zanotował zmianę ceny o $4.6599 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Robinhood Markets osiągnął maksimum na poziomie $151.44 i minimum na poziomie $131.87 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HOODON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Robinhood Markets o -0.03% , co odpowiada około $-5.4700 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HOODON. Sprawdź pełną historię cen Robinhood Markets, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen HOODON

Jak działa moduł przewidywania ceny Robinhood Markets (HOODON)? Moduł predykcji ceny Robinhood Markets to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HOODON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Robinhood Markets na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HOODON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Robinhood Markets. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HOODON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HOODON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Robinhood Markets.

Dlaczego prognoaza ceny HOODON jest ważna?

Prognozy cen HOODON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HOODON? Według Twoich prognoz HOODON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HOODON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Robinhood Markets (HOODON), przewidywana cena HOODON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HOODON w 2026 roku? Cena 1 Robinhood Markets (HOODON) wynosi dziś $140.42 . Według powyższego modułu prognoz HOODON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HOODON w 2027 roku? Robinhood Markets (HOODON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOODON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HOODON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Robinhood Markets (HOODON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HOODON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Robinhood Markets (HOODON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HOODON w 2030 roku? Cena 1 Robinhood Markets (HOODON) wynosi dziś $140.42 . Według powyższego modułu prognoz HOODON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HOODON na 2040 rok? Robinhood Markets (HOODON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOODON do 2040 roku.