Informacje o Handshake (HNS) Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Oficjalna strona internetowa: https://handshake.org/ Biała księga: https://hsd-dev.org/ Block Explorer: https://e.hnsfans.com/

Tokenomika i analiza cenowa Handshake (HNS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Handshake (HNS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Całkowita podaż: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Podaż w obiegu: $ 678.60M $ 678.60M $ 678.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.67M $ 11.67M $ 11.67M Historyczne maksimum: $ 0.86721 $ 0.86721 $ 0.86721 Historyczne minimum: $ 0.005102650871081637 $ 0.005102650871081637 $ 0.005102650871081637 Aktualna cena: $ 0.005722 $ 0.005722 $ 0.005722

Tokenomika Handshake (HNS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Handshake (HNS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HNS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HNS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Handshake (HNS) Analiza historii ceny HNS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HNS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HNS? Nasza strona z prognozami cen HNS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

