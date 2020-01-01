Tokenomika Hamster Kombat (HMSTR) Odkryj kluczowe informacje o Hamster Kombat (HMSTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hamster Kombat (HMSTR) Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Oficjalna strona internetowa: https://hamsterkombat.io/ Biała księga: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Block Explorer: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Kup HMSTR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hamster Kombat (HMSTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hamster Kombat (HMSTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.42M $ 40.42M $ 40.42M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.79M $ 62.79M $ 62.79M Historyczne maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Historyczne minimum: $ 0.000624775161455145 $ 0.000624775161455145 $ 0.000624775161455145 Aktualna cena: $ 0.0006279 $ 0.0006279 $ 0.0006279 Dowiedz się więcej o cenie Hamster Kombat (HMSTR)

Tokenomika Hamster Kombat (HMSTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hamster Kombat (HMSTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HMSTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HMSTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHMSTR tokenomikę, poznaj cenę tokena HMSTRna żywo!

Jak kupić HMSTR Chcesz dodać Hamster Kombat (HMSTR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HMSTR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HMSTR na MEXC już teraz!

Historia ceny Hamster Kombat (HMSTR) Analiza historii ceny HMSTR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HMSTR już teraz!

Prognoza ceny HMSTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HMSTR? Nasza strona z prognozami cen HMSTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HMSTR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!