Tokenomika Humanode (HMND) Odkryj kluczowe informacje o Humanode (HMND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Humanode (HMND) Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology. Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.humanode.io Biała księga: https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://humanode.subscan.io/ Kup HMND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Humanode (HMND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Humanode (HMND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 148.89M $ 148.89M $ 148.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M Historyczne maksimum: $ 0.2441 $ 0.2441 $ 0.2441 Historyczne minimum: $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 Aktualna cena: $ 0.01735 $ 0.01735 $ 0.01735 Dowiedz się więcej o cenie Humanode (HMND)

Tokenomika Humanode (HMND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Humanode (HMND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HMND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HMND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHMND tokenomikę, poznaj cenę tokena HMNDna żywo!

Jak kupić HMND Chcesz dodać Humanode (HMND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HMND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HMND na MEXC już teraz!

Historia ceny Humanode (HMND) Analiza historii ceny HMND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HMND już teraz!

Prognoza ceny HMND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HMND? Nasza strona z prognozami cen HMND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HMND już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!