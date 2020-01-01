Tokenomika Hashflow (HFT) Odkryj kluczowe informacje o Hashflow (HFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Oficjalna strona internetowa: https://hashflow.com/ Biała księga: https://docs.hashflow.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC

Tokenomika i analiza cenowa Hashflow (HFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hashflow (HFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.76M $ 45.76M $ 45.76M Całkowita podaż: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Podaż w obiegu: $ 606.80M $ 606.80M $ 606.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.21M $ 75.21M $ 75.21M Historyczne maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Historyczne minimum: $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 Aktualna cena: $ 0.07541 $ 0.07541 $ 0.07541 Dowiedz się więcej o cenie Hashflow (HFT)

Tokenomika Hashflow (HFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hashflow (HFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHFT tokenomikę, poznaj cenę tokena HFTna żywo!

Jak kupić HFT Chcesz dodać Hashflow (HFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Hashflow (HFT) Analiza historii ceny HFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HFT już teraz!

Prognoza ceny HFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HFT? Nasza strona z prognozami cen HFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HFT już teraz!

