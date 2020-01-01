Tokenomika HELLO (HELLO) Odkryj kluczowe informacje o HELLO (HELLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HELLO (HELLO) HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Oficjalna strona internetowa: https://hello.one/ Biała księga: https://whitepaper.hello.one/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Kup HELLO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HELLO (HELLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HELLO (HELLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Historyczne maksimum: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 Historyczne minimum: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Aktualna cena: $ 0.008855 $ 0.008855 $ 0.008855 Dowiedz się więcej o cenie HELLO (HELLO)

Tokenomika HELLO (HELLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HELLO (HELLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HELLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HELLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHELLO tokenomikę, poznaj cenę tokena HELLOna żywo!

Jak kupić HELLO Chcesz dodać HELLO (HELLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HELLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HELLO na MEXC już teraz!

Historia ceny HELLO (HELLO) Analiza historii ceny HELLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HELLO już teraz!

Prognoza ceny HELLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HELLO? Nasza strona z prognozami cen HELLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HELLO już teraz!

