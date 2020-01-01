Tokenomika Heima (HEI) Odkryj kluczowe informacje o Heima (HEI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Heima (HEI) Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Oficjalna strona internetowa: https://www.heima.network/ Biała księga: https://docs.heima.network/ Block Explorer: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Kup HEI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Heima (HEI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Heima (HEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.27M $ 28.27M $ 28.27M Całkowita podaż: $ 97.68M $ 97.68M $ 97.68M Podaż w obiegu: $ 77.48M $ 77.48M $ 77.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.48M $ 36.48M $ 36.48M Historyczne maksimum: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Historyczne minimum: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Aktualna cena: $ 0.3648 $ 0.3648 $ 0.3648 Dowiedz się więcej o cenie Heima (HEI)

Tokenomika Heima (HEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Heima (HEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEI tokenomikę, poznaj cenę tokena HEIna żywo!

Historia ceny Heima (HEI) Analiza historii ceny HEI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HEI już teraz!

Prognoza ceny HEI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEI? Nasza strona z prognozami cen HEI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEI już teraz!

