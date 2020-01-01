Tokenomika Hege (HEGE) Odkryj kluczowe informacje o Hege (HEGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hege (HEGE) Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Oficjalna strona internetowa: https://www.hegecoin.com/ Biała księga: https://docs.hegecoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Kup HEGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hege (HEGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hege (HEGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Całkowita podaż: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Historyczne maksimum: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 Historyczne minimum: $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 Aktualna cena: $ 0.004555 $ 0.004555 $ 0.004555 Dowiedz się więcej o cenie Hege (HEGE)

Tokenomika Hege (HEGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hege (HEGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEGE tokenomikę, poznaj cenę tokena HEGEna żywo!

Jak kupić HEGE Chcesz dodać Hege (HEGE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HEGE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HEGE na MEXC już teraz!

Historia ceny Hege (HEGE) Analiza historii ceny HEGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HEGE już teraz!

Prognoza ceny HEGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEGE? Nasza strona z prognozami cen HEGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEGE już teraz!

