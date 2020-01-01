Tokenomika Humans.ai (HEART) Odkryj kluczowe informacje o Humans.ai (HEART), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Humans.ai (HEART) Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Oficjalna strona internetowa: https://humans.ai Biała księga: http://humans.ai/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/ Kup HEART teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Humans.ai (HEART) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Humans.ai (HEART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.29M $ 38.29M $ 38.29M Całkowita podaż: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Podaż w obiegu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.29M $ 38.29M $ 38.29M Historyczne maksimum: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Historyczne minimum: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Aktualna cena: $ 0.004909 $ 0.004909 $ 0.004909 Dowiedz się więcej o cenie Humans.ai (HEART)

Tokenomika Humans.ai (HEART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Humans.ai (HEART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEART. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEART tokenomikę, poznaj cenę tokena HEARTna żywo!

Jak kupić HEART Chcesz dodać Humans.ai (HEART) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HEART, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HEART na MEXC już teraz!

Historia ceny Humans.ai (HEART) Analiza historii ceny HEART pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HEART już teraz!

Prognoza ceny HEART Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEART? Nasza strona z prognozami cen HEART łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEART już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!