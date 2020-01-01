Tokenomika Humans.ai (HEART)
Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.
Tokenomika i analiza cenowa Humans.ai (HEART)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Humans.ai (HEART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Humans.ai (HEART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Humans.ai (HEART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów HEART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEART.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszHEART tokenomikę, poznaj cenę tokena HEARTna żywo!
Historia ceny Humans.ai (HEART)
Analiza historii ceny HEART pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
