Tokenomika Hydranet (HDN) Odkryj kluczowe informacje o Hydranet (HDN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hydranet (HDN) Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Oficjalna strona internetowa: https://hydranet.ai/ Biała księga: https://docs.hydranet.ai/welcome Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430

Tokenomika i analiza cenowa Hydranet (HDN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hydranet (HDN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.20M $ 12.20M $ 12.20M Historyczne maksimum: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Historyczne minimum: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Aktualna cena: $ 0.04065 $ 0.04065 $ 0.04065 Dowiedz się więcej o cenie Hydranet (HDN)

Tokenomika Hydranet (HDN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hydranet (HDN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HDN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HDN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHDN tokenomikę, poznaj cenę tokena HDNna żywo!

Jak kupić HDN Chcesz dodać Hydranet (HDN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HDN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Hydranet (HDN) Analiza historii ceny HDN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HDN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HDN? Nasza strona z prognozami cen HDN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

