Informacje o Harambe AI (HARAMBEAI) Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. Oficjalna strona internetowa: https://harambetoken.ai Biała księga: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Kup HARAMBEAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Harambe AI (HARAMBEAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Harambe AI (HARAMBEAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Historyczne maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Historyczne minimum: $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 Aktualna cena: $ 0.00573 $ 0.00573 $ 0.00573 Dowiedz się więcej o cenie Harambe AI (HARAMBEAI)

Tokenomika Harambe AI (HARAMBEAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Harambe AI (HARAMBEAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HARAMBEAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HARAMBEAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHARAMBEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena HARAMBEAIna żywo!

Jak kupić HARAMBEAI Chcesz dodać Harambe AI (HARAMBEAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HARAMBEAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HARAMBEAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Harambe AI (HARAMBEAI) Analiza historii ceny HARAMBEAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HARAMBEAI już teraz!

Prognoza ceny HARAMBEAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HARAMBEAI? Nasza strona z prognozami cen HARAMBEAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HARAMBEAI już teraz!

