HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. Oficjalna strona internetowa: https://hapi.one/ Biała księga: https://hapi-one.gitbook.io/hapi-protocol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6VNKqgz9hk7zRShTFdg5AnkfKwZUcojzwAkzxSH3bnUm

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.61M Całkowita podaż: $ 750.78K Podaż w obiegu: $ 732.25K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.20M Historyczne maksimum: $ 179.5 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 2.198

Tokenomika HAPI (HAPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HAPI (HAPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić HAPI Chcesz dodać HAPI (HAPI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HAPI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny HAPI (HAPI) Analiza historii ceny HAPI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny HAPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAPI? Nasza strona z prognozami cen HAPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

