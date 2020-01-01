Tokenomika Handy (HANDY) Odkryj kluczowe informacje o Handy (HANDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Handy (HANDY) HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Oficjalna strona internetowa: https://handypick.io/ Biała księga: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Kup HANDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Handy (HANDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Handy (HANDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.47M $ 13.47M $ 13.47M Historyczne maksimum: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Historyczne minimum: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Aktualna cena: $ 0.0013466 $ 0.0013466 $ 0.0013466 Dowiedz się więcej o cenie Handy (HANDY)

Tokenomika Handy (HANDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Handy (HANDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HANDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HANDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHANDY tokenomikę, poznaj cenę tokena HANDYna żywo!

Historia ceny Handy (HANDY) Analiza historii ceny HANDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HANDY już teraz!

Prognoza ceny HANDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HANDY? Nasza strona z prognozami cen HANDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HANDY już teraz!

