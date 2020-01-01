Tokenomika Hamster (HAM) Odkryj kluczowe informacje o Hamster (HAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hamster (HAM) Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Oficjalna strona internetowa: https://swaphamster.io/ Biała księga: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Kup HAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hamster (HAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hamster (HAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 810.64K $ 810.64K $ 810.64K Całkowita podaż: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Podaż w obiegu: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Historyczne maksimum: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000000034 $ 0.00000000034 $ 0.00000000034 Dowiedz się więcej o cenie Hamster (HAM)

Tokenomika Hamster (HAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hamster (HAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAM tokenomikę, poznaj cenę tokena HAMna żywo!

Jak kupić HAM Chcesz dodać Hamster (HAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Hamster (HAM) Analiza historii ceny HAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HAM już teraz!

Prognoza ceny HAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAM? Nasza strona z prognozami cen HAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAM już teraz!

