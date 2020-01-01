Tokenomika GT Protocol (GTAI) Odkryj kluczowe informacje o GT Protocol (GTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GT Protocol (GTAI) Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Oficjalna strona internetowa: https://gt-protocol.io/ Biała księga: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Kup GTAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GT Protocol (GTAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GT Protocol (GTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Całkowita podaż: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Podaż w obiegu: $ 60.17M $ 60.17M $ 60.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Historyczne maksimum: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 Historyczne minimum: $ 0.08322454088028734 $ 0.08322454088028734 $ 0.08322454088028734 Aktualna cena: $ 0.10127 $ 0.10127 $ 0.10127 Dowiedz się więcej o cenie GT Protocol (GTAI)

Tokenomika GT Protocol (GTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GT Protocol (GTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GTAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena GTAIna żywo!

Jak kupić GTAI Chcesz dodać GT Protocol (GTAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GTAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GTAI na MEXC już teraz!

Historia ceny GT Protocol (GTAI) Analiza historii ceny GTAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GTAI już teraz!

Prognoza ceny GTAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GTAI? Nasza strona z prognozami cen GTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GTAI już teraz!

