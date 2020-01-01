Tokenomika GSTOP (GSTOP) Odkryj kluczowe informacje o GSTOP (GSTOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GSTOP (GSTOP) GSTOP is a meme coin on Ethereum. GSTOP is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://gamestopeth.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdd157bd06c1840fa886da18a138c983a7d74c1d7 Kup GSTOP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GSTOP (GSTOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GSTOP (GSTOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.00K $ 40.00K $ 40.00K Historyczne maksimum: $ 0.007551 $ 0.007551 $ 0.007551 Historyczne minimum: $ 0.000024732281952316 $ 0.000024732281952316 $ 0.000024732281952316 Aktualna cena: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 Dowiedz się więcej o cenie GSTOP (GSTOP)

Tokenomika GSTOP (GSTOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GSTOP (GSTOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSTOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSTOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGSTOP tokenomikę, poznaj cenę tokena GSTOPna żywo!

