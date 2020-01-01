Tokenomika NodeAI (GPU) Odkryj kluczowe informacje o NodeAI (GPU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NodeAI (GPU) Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. Oficjalna strona internetowa: https://nodes.ai Biała księga: https://docs.nodes.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

Tokenomika i analiza cenowa NodeAI (GPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NodeAI (GPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M Historyczne maksimum: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 Historyczne minimum: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 Aktualna cena: $ 0.1377 $ 0.1377 $ 0.1377 Dowiedz się więcej o cenie NodeAI (GPU)

Tokenomika NodeAI (GPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NodeAI (GPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGPU tokenomikę, poznaj cenę tokena GPUna żywo!

Jak kupić GPU Chcesz dodać NodeAI (GPU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GPU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny NodeAI (GPU) Analiza historii ceny GPU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GPU już teraz!

Prognoza ceny GPU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GPU? Nasza strona z prognozami cen GPU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GPU już teraz!

