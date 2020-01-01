Tokenomika GPTPlus (GPTPLUS) Odkryj kluczowe informacje o GPTPlus (GPTPLUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GPTPlus (GPTPLUS) Embark on a transformative journey, turning visionary ideas into intelligent, blockchain-backed solutions. Embark on a transformative journey, turning visionary ideas into intelligent, blockchain-backed solutions. Oficjalna strona internetowa: https://gpt-plus.io/en/ Biała księga: https://whitepaper.gpt-plus.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeD9F6Aa6532869576211fD6367E3c328810fBeb3 Kup GPTPLUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GPTPlus (GPTPLUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GPTPlus (GPTPLUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 678.45K $ 678.45K $ 678.45K Historyczne maksimum: $ 0.003232 $ 0.003232 $ 0.003232 Historyczne minimum: $ 0.000059897627312078 $ 0.000059897627312078 $ 0.000059897627312078 Aktualna cena: $ 0.00004523 $ 0.00004523 $ 0.00004523 Dowiedz się więcej o cenie GPTPlus (GPTPLUS)

Tokenomika GPTPlus (GPTPLUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GPTPlus (GPTPLUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GPTPLUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GPTPLUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGPTPLUS tokenomikę, poznaj cenę tokena GPTPLUSna żywo!

Jak kupić GPTPLUS Chcesz dodać GPTPlus (GPTPLUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GPTPLUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GPTPLUS na MEXC już teraz!

Historia ceny GPTPlus (GPTPLUS) Analiza historii ceny GPTPLUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GPTPLUS już teraz!

Prognoza ceny GPTPLUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GPTPLUS? Nasza strona z prognozami cen GPTPLUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GPTPLUS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!