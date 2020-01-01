Tokenomika Gods Unchained (GODS) Odkryj kluczowe informacje o Gods Unchained (GODS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Oficjalna strona internetowa: https://godsunchained.com/ Biała księga: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Tokenomika i analiza cenowa Gods Unchained (GODS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gods Unchained (GODS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.92M $ 42.92M $ 42.92M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 394.03M $ 394.03M $ 394.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.46M $ 54.46M $ 54.46M Historyczne maksimum: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Historyczne minimum: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Aktualna cena: $ 0.10892 $ 0.10892 $ 0.10892 Dowiedz się więcej o cenie Gods Unchained (GODS)

Tokenomika Gods Unchained (GODS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gods Unchained (GODS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GODS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GODS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGODS tokenomikę, poznaj cenę tokena GODSna żywo!

Jak kupić GODS Chcesz dodać Gods Unchained (GODS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GODS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GODS na MEXC już teraz!

Historia ceny Gods Unchained (GODS) Analiza historii ceny GODS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GODS już teraz!

Prognoza ceny GODS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GODS? Nasza strona z prognozami cen GODS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GODS już teraz!

