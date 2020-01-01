Tokenomika GOATS (GOATS) Odkryj kluczowe informacje o GOATS (GOATS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GOATS (GOATS) GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON. GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON. Oficjalna strona internetowa: https://ton.goatsbot.xyz/ Biała księga: https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Kup GOATS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GOATS (GOATS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOATS (GOATS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Historyczne maksimum: $ 0.002954 $ 0.002954 $ 0.002954 Historyczne minimum: $ 0.000056181720445053 $ 0.000056181720445053 $ 0.000056181720445053 Aktualna cena: $ 0.00005421 $ 0.00005421 $ 0.00005421 Dowiedz się więcej o cenie GOATS (GOATS)

Tokenomika GOATS (GOATS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOATS (GOATS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOATS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOATS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOATS tokenomikę, poznaj cenę tokena GOATSna żywo!

Jak kupić GOATS Chcesz dodać GOATS (GOATS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOATS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOATS na MEXC już teraz!

Historia ceny GOATS (GOATS) Analiza historii ceny GOATS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOATS już teraz!

Prognoza ceny GOATS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOATS? Nasza strona z prognozami cen GOATS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOATS już teraz!

