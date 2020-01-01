Tokenomika Gnosis (GNO) Odkryj kluczowe informacje o Gnosis (GNO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gnosis (GNO) Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://gnosis.io/ Biała księga: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Kup GNO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gnosis (GNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gnosis (GNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 351.29M $ 351.29M $ 351.29M Całkowita podaż: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Podaż w obiegu: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 399.32M $ 399.32M $ 399.32M Historyczne maksimum: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 Historyczne minimum: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Aktualna cena: $ 133.11 $ 133.11 $ 133.11 Dowiedz się więcej o cenie Gnosis (GNO)

Tokenomika Gnosis (GNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gnosis (GNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGNO tokenomikę, poznaj cenę tokena GNOna żywo!

Jak kupić GNO Chcesz dodać Gnosis (GNO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GNO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GNO na MEXC już teraz!

Historia ceny Gnosis (GNO) Analiza historii ceny GNO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GNO już teraz!

Prognoza ceny GNO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GNO? Nasza strona z prognozami cen GNO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GNO już teraz!

