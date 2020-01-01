Tokenomika GME (GME) Odkryj kluczowe informacje o GME (GME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GME (GME) GME is a memecoin on the Solana chain. GME is a memecoin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.gmestop.co Biała księga: https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB Kup GME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GME (GME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GME (GME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Całkowita podaż: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B Podaż w obiegu: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Historyczne maksimum: $ 0.032996 $ 0.032996 $ 0.032996 Historyczne minimum: $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 Aktualna cena: $ 0.001026 $ 0.001026 $ 0.001026 Dowiedz się więcej o cenie GME (GME)

Tokenomika GME (GME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GME (GME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGME tokenomikę, poznaj cenę tokena GMEna żywo!

Historia ceny GME (GME) Analiza historii ceny GME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GME już teraz!

Prognoza ceny GME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GME? Nasza strona z prognozami cen GME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GME już teraz!

