Tokenomika GME (GME)

Odkryj kluczowe informacje o GME (GME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o GME (GME)

GME is a memecoin on the Solana chain.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.gmestop.co
Biała księga:
https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB

Tokenomika i analiza cenowa GME (GME)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GME (GME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.06M
$ 7.06M
Całkowita podaż:
$ 6.89B
$ 6.89B
Podaż w obiegu:
$ 6.89B
$ 6.89B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 7.06M
$ 7.06M
Historyczne maksimum:
$ 0.032996
$ 0.032996
Historyczne minimum:
$ 0.000317307261834608
$ 0.000317307261834608
Aktualna cena:
$ 0.001026
$ 0.001026

Tokenomika GME (GME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GME (GME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GME.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGME tokenomikę, poznaj cenę tokena GMEna żywo!

Jak kupić GME

Chcesz dodać GME (GME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny GME (GME)

Analiza historii ceny GME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GME

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GME? Nasza strona z prognozami cen GME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.