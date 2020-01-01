Tokenomika Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Odkryj kluczowe informacje o Gluteus Maximus AI (GLUTEU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Oficjalna strona internetowa: https://www.gluteusmaximus.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Kup GLUTEU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gluteus Maximus AI (GLUTEU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 470.30K $ 470.30K $ 470.30K Historyczne maksimum: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Historyczne minimum: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Aktualna cena: $ 0.0004703 $ 0.0004703 $ 0.0004703 Dowiedz się więcej o cenie Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Tokenomika Gluteus Maximus AI (GLUTEU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gluteus Maximus AI (GLUTEU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLUTEU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLUTEU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLUTEU tokenomikę, poznaj cenę tokena GLUTEUna żywo!

Jak kupić GLUTEU Chcesz dodać Gluteus Maximus AI (GLUTEU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GLUTEU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GLUTEU na MEXC już teraz!

Historia ceny Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Analiza historii ceny GLUTEU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GLUTEU już teraz!

Prognoza ceny GLUTEU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLUTEU? Nasza strona z prognozami cen GLUTEU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLUTEU już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!