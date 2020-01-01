Tokenomika Moonbeam (GLMR) Odkryj kluczowe informacje o Moonbeam (GLMR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonbeam (GLMR) Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Oficjalna strona internetowa: https://moonbeam.network/ Biała księga: https://docs.moonbeam.network/ Block Explorer: https://moonscan.io/ Kup GLMR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moonbeam (GLMR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonbeam (GLMR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.24M $ 58.24M $ 58.24M Całkowita podaż: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Podaż w obiegu: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.57M $ 68.57M $ 68.57M Historyczne maksimum: $ 20.06 $ 20.06 $ 20.06 Historyczne minimum: $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 Aktualna cena: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Dowiedz się więcej o cenie Moonbeam (GLMR)

Tokenomika Moonbeam (GLMR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonbeam (GLMR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLMR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLMR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLMR tokenomikę, poznaj cenę tokena GLMRna żywo!

Jak kupić GLMR Chcesz dodać Moonbeam (GLMR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GLMR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GLMR na MEXC już teraz!

Historia ceny Moonbeam (GLMR) Analiza historii ceny GLMR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GLMR już teraz!

Prognoza ceny GLMR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLMR? Nasza strona z prognozami cen GLMR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLMR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!