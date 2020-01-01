Tokenomika GemHUB (GHUB) Odkryj kluczowe informacje o GemHUB (GHUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GemHUB (GHUB) The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.gemhub.io/ Biała księga: https://docs.gemhub.net/english Block Explorer: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Kup GHUB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GemHUB (GHUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GemHUB (GHUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.74M $ 27.74M $ 27.74M Historyczne maksimum: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Historyczne minimum: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Aktualna cena: $ 0.02312 $ 0.02312 $ 0.02312 Dowiedz się więcej o cenie GemHUB (GHUB)

Tokenomika GemHUB (GHUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GemHUB (GHUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHUB tokenomikę, poznaj cenę tokena GHUBna żywo!

Jak kupić GHUB Chcesz dodać GemHUB (GHUB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GHUB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GHUB na MEXC już teraz!

Historia ceny GemHUB (GHUB) Analiza historii ceny GHUB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GHUB już teraz!

Prognoza ceny GHUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHUB? Nasza strona z prognozami cen GHUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GHUB już teraz!

