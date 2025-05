GHUB

GemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

NazwaGHUB

PozycjaNo.1946

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,04%

Podaż w obiegu103.408.321

Maksymalna podaż1.200.000.000

Całkowita podaż1.200.000.000

Wskaźnik obrotu0.0861%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.43901544785408864,2022-10-29

Najniższa cena0.009957213494677618,2025-05-31

Publiczny blockchainKLAY

WprowadzenieGemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.