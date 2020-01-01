Tokenomika Ghiblification (GHIBLI) Odkryj kluczowe informacje o Ghiblification (GHIBLI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ghiblification (GHIBLI) Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic. Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic. Oficjalna strona internetowa: https://www.ghiblicto.com Biała księga: https://ghiblification.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump Kup GHIBLI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ghiblification (GHIBLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ghiblification (GHIBLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Całkowita podaż: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Historyczne maksimum: $ 0.04262 $ 0.04262 $ 0.04262 Historyczne minimum: $ 0.00127446778275759 $ 0.00127446778275759 $ 0.00127446778275759 Aktualna cena: $ 0.001439 $ 0.001439 $ 0.001439 Dowiedz się więcej o cenie Ghiblification (GHIBLI)

Tokenomika Ghiblification (GHIBLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ghiblification (GHIBLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHIBLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHIBLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHIBLI tokenomikę, poznaj cenę tokena GHIBLIna żywo!

Jak kupić GHIBLI Chcesz dodać Ghiblification (GHIBLI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GHIBLI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GHIBLI na MEXC już teraz!

Historia ceny Ghiblification (GHIBLI) Analiza historii ceny GHIBLI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GHIBLI już teraz!

Prognoza ceny GHIBLI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHIBLI? Nasza strona z prognozami cen GHIBLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GHIBLI już teraz!

