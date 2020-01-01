Tokenomika Ghiblification (GHIBLI)

Tokenomika Ghiblification (GHIBLI)

Odkryj kluczowe informacje o Ghiblification (GHIBLI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Ghiblification (GHIBLI)

Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.ghiblicto.com
Biała księga:
https://ghiblification.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump

Tokenomika i analiza cenowa Ghiblification (GHIBLI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ghiblification (GHIBLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Całkowita podaż:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Podaż w obiegu:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Historyczne maksimum:
$ 0.04262
$ 0.04262$ 0.04262
Historyczne minimum:
$ 0.00127446778275759
$ 0.00127446778275759$ 0.00127446778275759
Aktualna cena:
$ 0.001439
$ 0.001439$ 0.001439

Tokenomika Ghiblification (GHIBLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ghiblification (GHIBLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GHIBLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHIBLI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGHIBLI tokenomikę, poznaj cenę tokena GHIBLIna żywo!

Jak kupić GHIBLI

Chcesz dodać Ghiblification (GHIBLI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GHIBLI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Ghiblification (GHIBLI)

Analiza historii ceny GHIBLI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GHIBLI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHIBLI? Nasza strona z prognozami cen GHIBLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.