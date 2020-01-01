Tokenomika Goldfinch (GFI) Odkryj kluczowe informacje o Goldfinch (GFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Goldfinch (GFI) Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Oficjalna strona internetowa: https://goldfinch.finance/ Biała księga: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Kup GFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Goldfinch (GFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goldfinch (GFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.47M $ 41.47M $ 41.47M Całkowita podaż: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Podaż w obiegu: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.73M $ 56.73M $ 56.73M Historyczne maksimum: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Historyczne minimum: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Aktualna cena: $ 0.4964 $ 0.4964 $ 0.4964 Dowiedz się więcej o cenie Goldfinch (GFI)

Tokenomika Goldfinch (GFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goldfinch (GFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGFI tokenomikę, poznaj cenę tokena GFIna żywo!

Jak kupić GFI Chcesz dodać Goldfinch (GFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Goldfinch (GFI) Analiza historii ceny GFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GFI już teraz!

Prognoza ceny GFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GFI? Nasza strona z prognozami cen GFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GFI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!