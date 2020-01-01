Tokenomika Gelato Network (GEL) Odkryj kluczowe informacje o Gelato Network (GEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gelato Network (GEL) Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Oficjalna strona internetowa: https://gelato.network/ Biała księga: https://docs.gelato.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Kup GEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gelato Network (GEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gelato Network (GEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Całkowita podaż: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Podaż w obiegu: $ 259.53M $ 259.53M $ 259.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Historyczne maksimum: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Historyczne minimum: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Aktualna cena: $ 0.05743 $ 0.05743 $ 0.05743 Dowiedz się więcej o cenie Gelato Network (GEL)

Tokenomika Gelato Network (GEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gelato Network (GEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGEL tokenomikę, poznaj cenę tokena GELna żywo!

Jak kupić GEL Chcesz dodać Gelato Network (GEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Gelato Network (GEL) Analiza historii ceny GEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GEL już teraz!

Prognoza ceny GEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GEL? Nasza strona z prognozami cen GEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GEL już teraz!

