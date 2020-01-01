Tokenomika GoldBrick (GBCK) Odkryj kluczowe informacje o GoldBrick (GBCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GoldBrick (GBCK) State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1's economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.state1.io Biała księga: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB

Tokenomika i analiza cenowa GoldBrick (GBCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GoldBrick (GBCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Historyczne maksimum: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.010711 $ 0.010711 $ 0.010711 Dowiedz się więcej o cenie GoldBrick (GBCK)

Tokenomika GoldBrick (GBCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GoldBrick (GBCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GBCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GBCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGBCK tokenomikę, poznaj cenę tokena GBCKna żywo!

Jak kupić GBCK Chcesz dodać GoldBrick (GBCK) do swojego portfolio?

Historia ceny GoldBrick (GBCK) Analiza historii ceny GBCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GBCK już teraz!

Prognoza ceny GBCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GBCK? Nasza strona z prognozami cen GBCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GBCK już teraz!

