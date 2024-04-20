Tokenomika Gather (GAT) Odkryj kluczowe informacje o Gather (GAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Oficjalna strona internetowa: https://www.gather.top
Biała księga: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper
Block Explorer: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16

Tokenomika i analiza cenowa Gather (GAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gather (GAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.20M $ 61.20M $ 61.20M Historyczne maksimum: $ 99 $ 99 $ 99 Historyczne minimum: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Aktualna cena: $ 0.612 $ 0.612 $ 0.612 Dowiedz się więcej o cenie Gather (GAT)

Tokenomika Gather (GAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gather (GAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAT tokenomikę, poznaj cenę tokena GATna żywo!

