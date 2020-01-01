Tokenomika GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Odkryj kluczowe informacje o GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Kup GAMEVIRTUAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.62M $ 11.62M $ 11.62M Historyczne maksimum: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Historyczne minimum: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Aktualna cena: $ 0.01162 $ 0.01162 $ 0.01162 Dowiedz się więcej o cenie GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Tokenomika GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMEVIRTUAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMEVIRTUAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAMEVIRTUAL tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMEVIRTUALna żywo!

