Informacje o Galaxis (GALAXIS) Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Oficjalna strona internetowa: https://galaxis.xyz Biała księga: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 Kup GALAXIS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Galaxis (GALAXIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Galaxis (GALAXIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 768.16K $ 768.16K $ 768.16K Całkowita podaż: $ 7.34B $ 7.34B $ 7.34B Podaż w obiegu: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Historyczne maksimum: $ 0.0055375 $ 0.0055375 $ 0.0055375 Historyczne minimum: $ 0.000198971622350331 $ 0.000198971622350331 $ 0.000198971622350331 Aktualna cena: $ 0.0002321 $ 0.0002321 $ 0.0002321 Dowiedz się więcej o cenie Galaxis (GALAXIS)

Tokenomika Galaxis (GALAXIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Galaxis (GALAXIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GALAXIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GALAXIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGALAXIS tokenomikę, poznaj cenę tokena GALAXISna żywo!

Historia ceny Galaxis (GALAXIS) Analiza historii ceny GALAXIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GALAXIS już teraz!

Prognoza ceny GALAXIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GALAXIS? Nasza strona z prognozami cen GALAXIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GALAXIS już teraz!

