Informacje o GAINS (GAINS) GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Oficjalna strona internetowa: https://www.gains-associates.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Kup GAINS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GAINS (GAINS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAINS (GAINS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 895.39K $ 895.39K $ 895.39K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Historyczne maksimum: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Historyczne minimum: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Aktualna cena: $ 0.02314 $ 0.02314 $ 0.02314 Dowiedz się więcej o cenie GAINS (GAINS)

Tokenomika GAINS (GAINS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAINS (GAINS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAINS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAINS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAINS tokenomikę, poznaj cenę tokena GAINSna żywo!

