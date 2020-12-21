Tokenomika FraxShare (FXS) Odkryj kluczowe informacje o FraxShare (FXS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FraxShare (FXS) Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Oficjalna strona internetowa: https://frax.com Biała księga: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct

Tokenomika i analiza cenowa FraxShare (FXS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FraxShare (FXS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 218.87M Całkowita podaż: $ 99.68M Podaż w obiegu: $ 90.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 242.03M Historyczne maksimum: $ 43.714 Historyczne minimum: $ 1.2509860587875596 Aktualna cena: $ 2.428

Tokenomika FraxShare (FXS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FraxShare (FXS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FXS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FXS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFXS tokenomikę, poznaj cenę tokena FXSna żywo!

Historia ceny FraxShare (FXS) Analiza historii ceny FXS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FXS już teraz!

Prognoza ceny FXS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FXS? Nasza strona z prognozami cen FXS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FXS już teraz!

