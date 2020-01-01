Tokenomika Fuse Network (FUSE) Odkryj kluczowe informacje o Fuse Network (FUSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fuse Network (FUSE) The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Oficjalna strona internetowa: http://fuse.io Biała księga: https://docs.fuse.io/ Block Explorer: https://explorer.fuse.io/ Kup FUSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fuse Network (FUSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fuse Network (FUSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Całkowita podaż: $ 387.26M $ 387.26M $ 387.26M Podaż w obiegu: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Historyczne maksimum: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Historyczne minimum: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Aktualna cena: $ 0.010448 $ 0.010448 $ 0.010448 Dowiedz się więcej o cenie Fuse Network (FUSE)

Tokenomika Fuse Network (FUSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fuse Network (FUSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUSE tokenomikę, poznaj cenę tokena FUSEna żywo!

Historia ceny Fuse Network (FUSE) Analiza historii ceny FUSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUSE już teraz!

Prognoza ceny FUSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUSE? Nasza strona z prognozami cen FUSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUSE już teraz!

