The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

NazwaFUSE

PozycjaNo.1617

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.32%

Podaż w obiegu219,882,167.4558336

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż383,751,416.48103

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.137374549302839,2022-01-19

Najniższa cena0.01006801249890583,2025-04-14

Publiczny blockchainETH

