Informacje o OYABUN (FURI) $FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games. Oficjalna strona internetowa: https://oyabun.io/ Biała księga: https://whitepaper.oyabun.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA

Tokenomika i analiza cenowa OYABUN (FURI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OYABUN (FURI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.76M $ 17.76M $ 17.76M Historyczne maksimum: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.017759 $ 0.017759 $ 0.017759 Dowiedz się więcej o cenie OYABUN (FURI)

Tokenomika OYABUN (FURI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OYABUN (FURI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FURI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FURI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFURI tokenomikę, poznaj cenę tokena FURIna żywo!

Historia ceny OYABUN (FURI) Analiza historii ceny FURI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FURI już teraz!

Prognoza ceny FURI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FURI? Nasza strona z prognozami cen FURI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FURI już teraz!

