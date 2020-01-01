Tokenomika FUND (FUND) Odkryj kluczowe informacje o FUND (FUND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FUND (FUND) Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND's supply starts at 0. It's purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Oficjalna strona internetowa: https://unification.com/ Block Explorer: https://explorer.unification.io

Tokenomika i analiza cenowa FUND (FUND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUND (FUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 843.62K $ 843.62K $ 843.62K Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Historyczne maksimum: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 Historyczne minimum: $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 Aktualna cena: $ 0.02449 $ 0.02449 $ 0.02449 Dowiedz się więcej o cenie FUND (FUND)

Tokenomika FUND (FUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUND (FUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUND tokenomikę, poznaj cenę tokena FUNDna żywo!

Jak kupić FUND Chcesz dodać FUND (FUND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FUND na MEXC już teraz!

Historia ceny FUND (FUND) Analiza historii ceny FUND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUND już teraz!

Prognoza ceny FUND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUND? Nasza strona z prognozami cen FUND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUND już teraz!

