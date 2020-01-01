Tokenomika Fud the Pug (FUD) Odkryj kluczowe informacje o Fud the Pug (FUD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fud the Pug (FUD) FUD is a Meme token on SUI. FUD is a Meme token on SUI. Oficjalna strona internetowa: https://fudthepug.com/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders Kup FUD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fud the Pug (FUD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fud the Pug (FUD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 75.49T $ 75.49T $ 75.49T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Historyczne maksimum: $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 Historyczne minimum: $ 0.000000021058547219 $ 0.000000021058547219 $ 0.000000021058547219 Aktualna cena: $ 0.00000002166 $ 0.00000002166 $ 0.00000002166 Dowiedz się więcej o cenie Fud the Pug (FUD)

Tokenomika Fud the Pug (FUD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fud the Pug (FUD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUD tokenomikę, poznaj cenę tokena FUDna żywo!

Jak kupić FUD Chcesz dodać Fud the Pug (FUD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FUD na MEXC już teraz!

Historia ceny Fud the Pug (FUD) Analiza historii ceny FUD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUD już teraz!

Prognoza ceny FUD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUD? Nasza strona z prognozami cen FUD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUD już teraz!

